Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Kayserispor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
Eyüpspor - Karagümrük: Cihan Aydın
Galatasaray - Gençlerbirliği: Ozan Ergün
Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz
Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan
Rizespor - Fenerbahçe: Çağdaş Altay
Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler