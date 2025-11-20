×
Spor Haberleri

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Hakem#13. Hafta
Süper Ligde 13. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 15:07

Süper Lig’in 13. haftasında görev alacak hakemler, MHK tarafından açıklandı.

Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Kayserispor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

Eyüpspor - Karagümrük: Cihan Aydın

Galatasaray - Gençlerbirliği: Ozan Ergün

Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz

Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan

Rizespor - Fenerbahçe: Çağdaş Altay

Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

