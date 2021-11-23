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Süper Lig'de 13. hafta sonrası Trabzonspor farkı açtı; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geride kaldı

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Süper Ligde 13. hafta sonrası Trabzonspor farkı açtı; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geride kaldı

Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken Trabzonspor, ezeli rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı bir haftayı daha galibiyetle tamamlayıp zirvede yalnız kaldı. Hatayspor ve Konyaspor yarışı 26 puanla sürdürürken İstanbul'un üç büyük takımı şampiyonluk yarışında geride kaldı. İşte haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

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Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Yukatel Kayserispor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalırken zirvenin tek hakimi Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında hata yapmadı ve 3-0 gibi net bir galibiyetle önemli bir avantaj elde etti. Bordo-mavililer aldığı sonuçla galibiyet hedefine bir adım daha yaklaştı.

Öte yandan bu hafta Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, Atakaş Hatayspor 26 puanla ikinci, aynı puana sahip İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

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FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ GERİDE KALDI

Derbide Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe 4. sıraya yükselirken 13. haftayı Galatasaray sekizinci, Beşiktaş ise dokuzuncu sırada tamamladı.

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları, 14. hafta programı ve puan durumu:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

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Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0

Altay-Adana Demirspor: 1-3

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0

Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1

14. Haftanın Programı 

26 Kasım Cuma

20:00 Adana Demirspor-Kasımpaşa

20:00 Medipol Başakşehir-Altay

27 Kasım Cumartesi

13:30 Fraport Tav Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

16:00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor

19:00 Beşiktaş-GZT Giresunspor

28 Kasım Pazar

13:30 Gaziantep Futbol Kulübüİ-İttifak Holding Konyaspor

16:00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor

16:00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

19:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray

29 Kasım Pazartesi

20:00 Göztepe-Fenerbahçe

Süper Ligde 13. hafta sonrası Trabzonspor farkı açtı; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geride kaldı

UĞUR MELEKE: TEK DEVREDE KAZANDILAR

Yazarlarımızdan Uğur Meleke, Trabzonspor'un Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi:

Trabzonspor’un bu yıl oynadığı 13 maçın 9-10’unda izlediği yol benzerdi: Stoperleriyle birlikte topu rakip yarı sahaya taşıyorlar. Sete kalabalık yerleşiyor ve coşkulu hücum ediyorlar. Evet rakiplerine fırsat veriyorlar, geriye de düşebiliyorlar, ama risk alıp çevirmeyi başarıyorlar maçları... Bu sezon bu stratejinin dışına en çok çıktıkları iki maç vardı: Göztepe ve Beşiktaş maçları. Dün de Gaziantep karşısında ana stratejilerinden farklı davranmak durumunda kaldılar. Medical Park Stadı’nda maçın önemli bölümünde topa daha fazla sahip olan taraf Gaziantep’ti. Erol Bulut’un ekibi hücuma kalabalık geldi, sete yerleşti, her şeyi denedi. Ama Trabzon’dan puan çıkarmaya yetmedi bu denemeler.

ANTEP’TE GOLÜ DÜŞÜNEN AZDI

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Dün Gaziantep’in etkili oyununun karşılığını skor olarak alamamasını birkaç faktöre bağlayabiliriz. Tabii ki ikinci devrede bir miktar şanssızlardı, direkten dönenler, çizgiden çıkanlar var. Bence gol düşünen, gol şansı olan oyuncu sayıları da az. Muhammet’in yokluğu tabii ki büyük dezavantaj. Erol Bulut’un özellikle ilk devrede kullandığı 11, yeteneği çok kısıtlı bir 11’di. Evet yürekliler, savaşçılar, çalışkanlar. Ama 11’de dört stoper orijinli oyuncu (Tosca, Caulker, Djilobidji, Ertuğrul), iki sağ bek (Oğuz, Kitsiou), bir ön libero (Doğan), iki merkez orta saha (Recep, Maxim), bir de forvet (Dicko) vardı. Eğer Erol Hoca ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oluşan 11’le maça başlasa, belki de skora dönüştürebilirlerdi güzel oyunlarını.

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TOPU RAKiBE BIRAKTILAR 

Trabzonspor dünkü maçın ikinci devresinin neredeyse tamamını mahkum oynadı. Ancak maçın fişini ilk devrede çekmişlerdi zaten. Bakasetas-Hamsik’in yokluğunda klasik eğlenceli oyunlarını oynayamadılar, topu çoğunlukla rakiplerine bıraktılar ve fırsat hücumları kolladılar. Bir golü duran toptan, ikisini de geçiş hücumlarından ürettiler. Şüphesiz ki geçişlerde de etkili silahları var. Nwakaeme sağlıklı olduğunda ligin en fazla keyif veren oyuncularından. Dün yine ikinci ve üçüncü golde zekası ve yeteneğiyle başroldeydi.

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SAVUNMADA EDGAR KAHRAMANCA OYNADI

Djaniny kendisine sorumluluk verildiğinde katkısı artan bir adam. Önce sağ açıkta, sonra santrfor pozisyonunda yüzde yüzünü verdi. Terinin son damlasına kadar sahaya bıraktı. Antep’in baskı kurduğu bölümde kahramanca mücadele eden Edgar, maçın yıldızlarından. 45’le 75 arası en az beş kritik müdahalesi vardı. Erce’nin ısınırken sakatlanmasıyla kendini üç direk arasında bulan Arda da son derece soğukkanlı bir 90 dakika çıkardı doğrusu.

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