MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor!
GeriFutbol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 13. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk edecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)
Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.

Süper Ligde 13. hafta heyecanı başlıyor

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle