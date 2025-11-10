Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray'ın iptal edilen golünde geçen diyalog

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken, oynanan maçlarda VAR monitöründe inceleme istenen pozisyonların kayıtları açıklandı.
TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayına verdiği kayıtlarda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın iptal edilen gol pozisyonu da yer aldı.
OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ
▪ VAR: Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.
▪ Çağdaş Altay: Evet hocam.
▪ VAR: Galatasaraylı futbolcunun şutu var.
▪ VAR: Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numarayA, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz.
▪ VAR: Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana.
▪ Çağdaş Altay: Tamamdır golü göreyim abi, hocam.
▪ VAR: Başka açıdan da gösteriyoruz.
▪ Çağdaş Altay: Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum.
▪ VAR: Tamamdır karar senin.