Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray'ın iptal edilen golünde geçen diyalog

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken, oynanan maçlarda VAR monitöründe inceleme istenen pozisyonların kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayına verdiği kayıtlarda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın iptal edilen gol pozisyonu da yer aldı.

OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

▪ VAR: Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.

▪ Çağdaş Altay: Evet hocam.

▪ VAR: Galatasaraylı futbolcunun şutu var.

▪ VAR: Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numarayA, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz.

▪ VAR: Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana.

▪ Çağdaş Altay: Tamamdır golü göreyim abi, hocam.

▪ VAR: Başka açıdan da gösteriyoruz.

▪ Çağdaş Altay: Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum.

Haberin Devamı

▪ VAR: Tamamdır karar senin.