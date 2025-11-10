×
Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray'ın iptal edilen golünde geçen diyalog

Güncelleme Tarihi:

#TFF#VAR Kayıtları#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 20:07

Trendyol Süper Lig’de 12. haftanın tamamlanmasıyla birlikte VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken, oynanan maçlarda VAR monitöründe inceleme istenen pozisyonların kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayına verdiği kayıtlarda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın iptal edilen gol pozisyonu da yer aldı. 

OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

▪ VAR: Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.

▪ Çağdaş Altay: Evet hocam.

▪ VAR: Galatasaraylı futbolcunun şutu var.

▪ VAR: Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numarayA, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz.

▪ VAR: Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana.

▪ Çağdaş Altay: Tamamdır golü göreyim abi, hocam.

▪ VAR: Başka açıdan da gösteriyoruz.

▪ Çağdaş Altay: Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum.

VAR: Tamamdır karar senin.

