Süper Lig'de 11. maç gününü Trabzon'da noktalıyoruz! Sivasspor'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

TRABZONSPOR

- Abdullah Avcı göreve geldikten sonra kayıp yaşamayan ve 2 maçta 6 puanı gol yemeden kazanan Trabzonspor, Sivasspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

- Ayrıca Avcı, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 3 maçı da gol yemeden kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkacak.

- Bordo mavili ekipte Joao Pereira cezalı, sağ bekte Serkan Asan görev yapacak. Hafif sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme'nin durumu maç saati netlik kazanacak.

- Hüseyin Türkmen henüz iyileşmedi, stoperde bir kez daha "Edgar Ie & Vitor Hugo" ikilisini izleyeceğiz.

- Nwakaeme yetişmezse Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Benik Afobe ile oluşturdukları hücum dörtlüsü bozulacak. Fousseni Diabate'ye kendini gösterme fırsatı doğabilir.

SİVASSPOR

- Villarreal'e 1-0 kaybetse de Karabağ'ın Maccabi Tel Aviv ile 1-1 berabere kalması sonrası umudunu son hafta maçlarına taşıyan Sivasspor'da, TD Rıza Çalımbay koronavirüs karantinasında. Sosyal medya hesabından Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıklayan Yasin Öztekin de karantinada.

- Deplasman kafilesi açıklanmadığı için bazı isimlerin son durumlarını bilmiyoruz ancak Hakan Arslan kesin olarak döndü. Tecrübeli isim son 3 resmi maçı izolasyonda olduğu için kaçırmıştı.

- Trabzon yolculuğu öncesi son antrenmanda Erdoğan Yeşilyurt ve Olarenwaju Kayoda takımdan ayrı düz koşu yaptı, durumları belirsiz.

- Bu sezon Sivasspor formasıyla birden fazla Süper Lig golü atabilen tek isim olan Max Gradel, takımın yine en önemli kozlarından biri olacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un son 3 maçı "2.5 ALT" bitti.

- Sivasspor son 5 lig maçında galibiyet elde edemedi. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Trabzonspor, Sivasspor'u konuk ettiği son 5 Süper Lig maçının 4'ünü kazandı. (1 Sivasspor galibiyeti)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor Kazanır" oldu!

%45'lik kesim Abdullah Avcı ile 2/2 yapan bordo-mavili takımın galibiyet serisine devam etmesini bekliyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Trabzonspor'un genç sağ beki Serkan Asan'ın mutfakta yaptıkları muazzam! İzleyelim...