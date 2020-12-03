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GeriFutbol Süper Lig'de 11. haftanın perdesini Beşiktaş ile Kasımpaşa açacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 11. haftanın perdesini Beşiktaş ile Kasımpaşa açacak!

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Süper Lig'de 11. haftanın perdesini Beşiktaş ile Kasımpaşa açacak!
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Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yarın yapılacak maçla başlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

Beşiktaş, Kasımpaşayı konuk edecek Eksikler dönüyor...
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek! Eksikler dönüyor...

5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

Not: Gaziantep FK haftayı bay geçecek.

 

Süper Ligde 11. haftanın perdesini Beşiktaş ile Kasımpaşa açacak

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