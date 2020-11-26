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GeriFutbol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Ankara'da açılacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Ankara'da açılacak!

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Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Ankara'da açılacak!
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Süper Lig'de 10. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, yarın Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Ligin 10. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

Dev maçın hakemi 34 yaşındaki Numanoğlu
Dev maçın hakemi 34 yaşındaki Numanoğlu

29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

 

Süper Ligde 10. haftanın perdesi Ankarada açılacak

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