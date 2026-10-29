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Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı

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#Süper Lig#TFF#MHK
Süper Ligde 10. hafta hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 12:04

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 10. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

30 EKİM - CUMA

20.00 | Konyaspor - Galatasaray : Cihan Aydın

31 EKİM - CUMARTESİ

13.30 | Erzurumspor - Çorum FK : Kadir Sağlam

16.00 | Kocaelispor - Rizespor : Batuhan Kolak

19.00 | Fenerbahçe - Göztepe : Oğuzhan Çakır

1 KASIM - PAZAR

13.30 | Amed SF - Eyüpspor : Alpaslan Şen

16.00 | Trabzonspor - Gaziantep FK : Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 | Başakşehir FK - Samsunspor : Ozan Ergün

19.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş : Reşat Onur Coşkunses

2 KASIM - PAZARTESİ

20.00 | Gençlerbirliği - Alanyaspor : Fatih Tokail

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#Süper Lig#TFF#MHK

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