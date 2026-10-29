Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 10. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
30 EKİM - CUMA
20.00 | Konyaspor - Galatasaray : Cihan Aydın
31 EKİM - CUMARTESİ
13.30 | Erzurumspor - Çorum FK : Kadir Sağlam
16.00 | Kocaelispor - Rizespor : Batuhan Kolak
19.00 | Fenerbahçe - Göztepe : Oğuzhan Çakır
1 KASIM - PAZAR
13.30 | Amed SF - Eyüpspor : Alpaslan Şen
16.00 | Trabzonspor - Gaziantep FK : Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 | Başakşehir FK - Samsunspor : Ozan Ergün
19.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş : Reşat Onur Coşkunses
2 KASIM - PAZARTESİ
20.00 | Gençlerbirliği - Alanyaspor : Fatih Tokail