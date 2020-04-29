Süper Lig'de 1 milyarlık zarar

Aktif Bank, dünyayı etkisi altına alan salgının futbola yansımasını konu alan bir araştırma yayınladı. ‘Kovid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi’ adlı raporda öne çıkanlar şöyle: · PAndemi nedeniyle Avrupa’nın 5 büyük liginde 509, Süper Lig’de 72 maç ertelendi. · YıllıK toplam gelirleri yaklaşık 18 milyar Euro’yu bulan 5 büyük lig, kalan maçlar oynanamazsa 4 milyar Euro zarara girecek. Böyle bir durumda Süper Lig’in toplam gelir kaybı 1 milyar TL’yi bulacak.

2017-18 sezonunda 396,3 milyon TL, 2018-19’da 491,1 milyon TL maç günü geliri olan Süper Lig’in bu sezon 550 milyon TL gelir elde etmesi öngörülüyordu. Kalan maçlar seyircisiz oynanırsa sadece maç günü geliri kaybı 100 milyon TL’ye ulaşacak. · SÜPeR Lig’de bu sezon kulüplere yaklaşık 2 milyar liralık naklen yayın geliri dağıtılması planlanıyor. Ancak karşılaşmaların oynanmaması halinde, kulüpler sadece sportif performanslardan elde edeceği 172,8 milyon liralık geliri kaybedecek.

EN HIZLI ÖNLEM ALAN LiG TÜRKiYE OLDU

Raporda, Avrupa’nın 5 büyük futbol ligi ile kıyaslandığında, Süper Lig’in söz konusu dönemde en hızlı harekete geçen organizasyon olduğu belirtildi. İlk pozitif vakanın görülmesinin ardından Premier Lig’de 42, Bundesliga’da 38, La Liga’da 41, Ligue 1’de 52, Serie A’da 39, Türkiye’de ise 8 gün sonra futbol maçları ertelendi.