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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Canlı | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü

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Canlı | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasının açılışında Ankaragücü ile mücadele ediyor. Bu karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb, Robin, Chaaleli, Acquah, Hafez, Bifouma, Kjartansson

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan, Rodrigues, Orgill

Canlı | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü

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Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, evinde Ankaragücü ekibini ağırlarken siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçında 2 defa mağlup olan Yeni Malatyaspor, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 10 karşılaşmada almıştı.

Süper Lig'de 14 haftadır galibiyet alamayan ve 12 maçtır kalesinde gol gören Ankaragücü, buna karşın son 6 karşılaşmanın sadece 1'ini kaybetti.

Süper Lig tarihinde Ankara takımlarıyla oynadığı 8 maçın sadece 1'ini kaybeden Yeni Malatyaspor, tek yenilgisini de Ankaragücü karşısında almıştı.

Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın gol attığı son 5 Süper Lig maçını kaybetmedi.

Süper Lig lideri Sivasspor, bu unvanı aldığında ortaya harika görüntüler çıkmıştı! İzleyelim...

Canlı | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü

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