Süper Lig yeni Fenerbahçe ile başlıyor

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Süper Lig’de 2020-21 sezonun bugün Rize’de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile start alıyor. 63 yıllık tarihinde ilk kez 21 takımlı oynanacak ligde şampiyon 42 haftalık periyotta 420 maçta belli olacak.

DEVRE ARASI 5 GÜN

248 gün sürecek ligde ilk yarı 24 Ocak’ta sona erecek, 2. devre ise 29 Ocak’ta start alacak. 9 haftada karşılaşmaların hafta içinde oynanacağı sezon 16 Mayıs’ta sona erecek.

İLK YARI SEYİRCİSİZ

Süper Lig’de sezonun ilk yarısında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbolseverler tribünde yer alamayacak.

İLK KEZ 21 TAKIMLA

Süper Lig’de geride kalan 62 sezonun 31’i 18 takımla, 20’si 16 ekiple, 4’ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, biri de 22 takımla oynanmıştı.

4 TAKIM DÜŞECEK

Süper Lig’de 2020-21 sezonun sonunda 4 takım küme düşecek. TFF 1. Lig’den gelecek 3 takımla birlikte Süper Lig, 2021-22 sezonunda 20 takımla oynanacak.

5 DEĞİŞİKLİĞE DEVAM

Geçen sezona verilen aranın ardından uygulamaya geçirilen 5 oyuncu değiştirme hakkı, yeni sezonda da devam edecek.

47 ÜST KLASMAN HAKEMİ

420 maçlık maratonda Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı üst klasman hakem listesinde 47 isim yer alıyor. 344 maç yöneten Cüneyt Çakır bu alanda zirvede.

YABANCI HOCA SAYISI 5

10 takım teknik direktörleri ile devam ederken 11’i değişikliğe gitti. Son 13 yıldır Türk antrenörlerlerin şampiyon olduğu ligde 16 yerli, 5 yabancı teknik adam mücadele edecek.