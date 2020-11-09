"Süper Lig yeni başlıyor! Önümüzde 34 hafta daha var…"
MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' programında spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, Beşiktaş’ın Gaziantep FK’ya 3-1 kaybettiği maçı ve milli ara öncesi Süper Lig’in genel durumunu yorumladılar.
Deniz Satar, Gaziantep FK'nın sorunları olduğunu ancak en kritik haftalarda puan almayı başardığını belirtirken, Tolga Kuru ise lig başlangıcının yeni bittiğini belirterek, "Lig aslında yeni başlıyor, önümüzde 34 haftamız var ve bu köprünün altından daha çok sular akacak. Bu durum her takım için geçerli çok zor ve uzun bir sezon olacak. Süper Lig'de puan almak 25. haftadan sonra çok zor adeta aslanın midesinde gibi" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle