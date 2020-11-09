"Süper Lig yeni başlıyor! Önümüzde 34 hafta daha var…"

Deniz Satar, Gaziantep FK'nın sorunları olduğunu ancak en kritik haftalarda puan almayı başardığını belirtirken, Tolga Kuru ise lig başlangıcının yeni bittiğini belirterek, "Lig aslında yeni başlıyor, önümüzde 34 haftamız var ve bu köprünün altından daha çok sular akacak. Bu durum her takım için geçerli çok zor ve uzun bir sezon olacak. Süper Lig'de puan almak 25. haftadan sonra çok zor adeta aslanın midesinde gibi" dedi.