Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'tan çifte kupalı poz!
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kupalarıyla poz verdiler.
2020/21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenecek tören öncesi kupalarına kavuştu.
Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de gerçekleştirilecek törene gitmeden önce Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kupalarla poz verdi.
Beşiktaşlı oyuncuların verdiği poz, siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini topladı.
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