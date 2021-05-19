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GeriFutbol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'tan çifte kupalı poz!
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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'tan çifte kupalı poz!

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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kupalarıyla poz verdiler.

2020/21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenecek tören öncesi kupalarına kavuştu.

Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de gerçekleştirilecek törene gitmeden önce Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kupalarla poz verdi.

Beşiktaşlı oyuncuların verdiği poz, siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini topladı. 

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaştan çifte kupalı poz

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaştan çifte kupalı poz

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