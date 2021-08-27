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GeriFutbol Süper Lig ve TFF 1. Lig'e haftanın programı
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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e haftanın programı

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Süper Lig ve TFF 1. Lig'e haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Liglerde yapılacak maçların programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Adana)

Yarın:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Hatay)
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
29 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

TFF 1. Lig

Bugün:
20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Vefa)

Yarın:
19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Osmanlı)
19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor (Kocaeli)
21.45 Bursaspor-Eyüpspor (Bitci Timsah Park)
21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)

29 Ağustos Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 Gençlerbirliği-Manisa (Eryaman)
21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Akdeniz Üniversitesi)
21.45 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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