Süper Lig ve Çekya'nın eski yıldızı Tomas Zapotocny'den Türkiye maçı sonrası itiraf: 'Tüylerim diken diken oldu, başka seviye!'

Haberin Devamı

Hamburg Volkspark Stadyumu'nda Çekya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, mücadeleden 2-1’lik skorla ayrılarak son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda turnuvanın güçlü ekiplerinden Avusturya ile eşleşti. 28 yaşındaki golcüsü Patrik Schick’in yokluğunda maçta etkisiz bir görüntü sergileyen Çekya, 1 puanla turnuvaya veda etti. Çekya Milli Takımı’nın eski savunmacıları Tomas Zapotocny ve Jiri Jarosik, dün geceki mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TOMAS ZAPOTOCNY: “TÜRKİYE, BAŞKA BİR SEVİYEDEYDİ VE GRUPTA HAK EDEREK İLERLEDİ”

EURO 2008 ve EURO 2016’da da Çekya karşısında galip gelen A Milli Futbol Takımımızın dün geceki zaferinden bahseden Tomas Zapotocny, mücadeleyle ilgili analizlerini aktararak, “Türkiye gibi güçlü bir rakibe karşı 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir maç çıkardık. Antonín Barák'ın kırmızı kartla oyun dışında kalması maçın skorunu ve mağlubiyeti açıkça etkiledi. Patrik Schick oynasaydı eğer maçın daha farklı bir şekilde bitmesi mümkün olabilirdi. Türkiye Milli Takımı, objektif olarak söylemeliyim ki hem kombinasyon hem de kalite açısından tamamen başka bir seviyedeydi ve grupta hak ederek ilerledi. Bunun için onları kutluyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

“HAKAN ÇALHANOĞLU, TAKIMININ KALBİ”

Ay-yıldızlıların mücadele boyunca gösterdiği etkili performansla ilgili konuşan Çekyalı eski futbolcu, özellikle takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’na dikkat çekti. Zapotocny, “Türkiye, kesinlikle daha iyi bir tekniğe sahipti ve topla çok iyi oynadı. Bu maçta Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuları daha çok beğendim. Çok farklı oyuncular ve gerçekten çok kaliteliler. Ayrıca çok güzel bir tekniğe sahipler. Takımının kalbi olan Hakan Çalhanoğlu ise savunma anlamında da harika bir şekilde çalıştı” ifadelerini kullandı.

“ATMOSFERİ GÖRÜNCE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU”

Grup maçlarında her zaman stadyumu dolduran binlerce taraftarımızın oluşturduğu atmosfere değinen 43 yaşındaki eski yıldız, Süper Lig’deki günlerine gönderme yaparak sözlerini şöyle noktaladı: “Hamburg Volkspark Stadyumu'ndaki atmosfer inanılmazdı ve harikaydı. Bugünkü atmosferi görünce Türkiye'de oynadığım maçları tamamen hatırladım ve tüylerim diken diken oldu. Türk taraftarlar, kesinlikle takımının on ikinci adamı olarak görev yaptı ve oyunculara çok yardımcı oldular. Rakiplerimizi kazandıkları ve ilerledikleri için alçakgönüllülükle kabul etmeli ve tebrik etmeliyiz.”

Haberin Devamı

JIRI JAROSIK: “TÜRK TARAFTARLAR, TAKIMLARINI BİR ADIM DAHA ÖNE GEÇİRDİ”

Çekya Milli Takımı’nda 23 maçta forma giyen eski savunma oyuncusu Jiri Jarosik ise mücadeleyle ilgili gözlemlerini aktararak şöyle konuştu: “Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye ile olan olumsuz serimizin farkındaydık ve bunu bozmak istedik. Ne yazık ki maçın sonucu turnuvadan yine erken elenmemize neden oldu. Türklerin futbol oynamaya çalışmasını beğendim ancak topa biraz daha fazla sahip olmalarını beklerdim. Bu şekilde 10 oyuncumuza karşı daha fazla gol şansı yaratabilirlerdi. Takımımız kontrollü bir futbol oynadı. 10 oyuncumuzla daha fazla savaşmaya çalıştık ve o yüzden böyle bir sonucu hak etmedik. Türkiye Milli Takımı, Hakan Çalhanoğlu gibi harika, tecrübeli ve gerçek bir lidere sahipti. Ayrıca Türk taraftarlar, stadyumda harika bir atmosfer yaratarak takımlarını bir adım daha öne geçirdi. Onlar da büyük bir övgüyü hak ediyor.”