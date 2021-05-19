Süper Lig ve Avrupa takımları Erciyes eteklerinde kamp yapacak

Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımları için hazır... 6 takımın aynı anda kamp yapabileceği bir kapasitede olan komplike tesislerde; FIFA standartlarında 2 adet futbol sahası, 4 soyunma odası, ayrıca 2 antrenman sahası ve 2 buz havuzu gibi olanaklara sahip. Konaklama için otellere beş dakikalık mesafede yer alan kamp merkezi, Kayseri şehir merkezine 20, havaalanına 25 ve Kapadokya'ya 50 dakikalık mesafede olması sebebiyle de avantajlı bir konumda yer alıyor.



BU YAZ HEM SÜPER LİG, HEM AVRUPA TAKIMLARI HEM DE ALT LİG TAKIMLARI SEZONA BURADA HAZIRLANACAK



Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki tesislerin işletmecisi olan Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, yurt dışından şimdiden talep gördüklerini ve Polonya, Slovakya ile Hollanda takımlarının şimdiden rezervasyon yaptırmak için görüştüklerini söyleyerek, popüler takım olarak AZ Alkmaar ile de görüşme yaptıklarını belirtti.



Pandemi koşullarının müsaade etmesi durumunda Avrupa liglerinden çok sayıda takımın burada kamp yapacağını ifade eden Çeri, Erciyes'teki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tüm dünyaya tanıtmaya başladıklarını söyledi. Serkan Çeri şu ifadeleri kullandı:



"Bu yaz döneminde hem Süper Lig hem de alt liglerden takımlar burada top koşturacaklar. Avrupa takımları da gelmek istiyor. Geçen yıl ağustos ayında hizmete açtık ve tüm detayları düşündük. Erciyes eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin son durumu takımlar için hazır. Oksijenin bol, serin ve nemsiz bir hava mevcut bu da futbol takımlarının yaz kampı için son derece ideal bir yer. Konaklayacak oteller de çok yakında. FIFA standartlarında 2 adet futbol sahası, 4 soyunma odası, ayrıca 2 antrenman sahası ve 2 buz havuzu var. Kayseri şehir merkezine 20, havaalanına 25 ve turizm bölgesi Kapadokya'ya 50 dakikalık mesafede bir yer. Gelen takımlar gezi de yapabilir. Tesislerimiz de futbol yaz kampı için son derece elverişli."

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