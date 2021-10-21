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Süper Lig ve Avrupa liglerine özel premium hizmet

#Fanatik Premium#Fanatik Gazetesi#Süper Lig
Süper Lig ve Avrupa liglerine özel premium hizmet

Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanan maçların nabzı Fanatik Premium'da atacak. Takımların geçmiş maçlarına ait istatistikler, maç oynanırken sıcak dakikalarda sonucu tahmin etme fırsatı, maç simülasyonu ve birçok detay yer alacak.

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Türkiye'nin Fanatiği Fanatik Gazetesi'nden yepyeni bir hizmet. Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanan maçların nabzı Fanatik Premium'da atacak. Bahis uzmanları tarafından seçilen, haftanın öne çıkan maçlarına ait bahis önerileri görüntülenebilecek, tahmin ve analizleri takip edip, iddaa oranlarına kolayca ulaşılabilecek. Fanatik Premium'a özel maç simülasyonu ise futbolseverleri çok heyecanlandıracak detaylara sahip.

FANATİK PREMİUM NEDİR ?

Avrupa futbolunu yakından takip etmek isteyen hem de bahis oynayan ziyaretçilere ışık tutacak Fanatik Premium, Fanatik Uygulaması üzerinde aylık veya yıllık abonelik modeli üzerine kurulmuş olan takımların geçmiş maçlarına ait istatistikleri göz önünde bulundurarak gelecek maçlara ve canlı maçlara ait analiz, bahis tahminleri sunan bir servis olarak futbolseverler ve bahisseverlerin karşısına çıkacak.

FANATİK PREMİUM NASIL KULLANILIR ?

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Fanatik Premium'da 3 ayrı hizmet verilecek. Abonelik sonrası hizmetler şu şekilde:

ANALİZ VE TAHMİNLER: Bahis uzmanları tarafından seçilen haftanın öne çıkan maçlarına ait bahis önerileri 'Analiz ve Tahminler' ekranında görüntülenebilecek. Majör ligler dahil olmak üzere gelecek öne çıkan maçlara ait %70 oranında tutma yüzdesine sahip analiz ve bahis tahminlerine kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilecek. Burada açılan ekranda ise maçlar sırayla tek sayfada arka arkaya görülebilecek.

CANLI TAHMİNLER: Canli analizlerle maçlar oynanırken sıcak dakikaları belirten tahmin ve analizlerle bu tahminlerin iddaa oranlarına kolayca ulaşıp, takip edilebilecek. Maç karşılaşmaları görsellerin altında 'hareketli maçlar', 'son 5 dakika hareketli', 'bu maçta gol olabilir' gibi tahminler verilecek ve devam eden maç için kullanıcıya yeni bir iddaa oynama imkanı sunulacak. 

SİMULASYON: Simülasyon servisi maçlar başlamadan önce kendi kriterlerini belirleyerek maça ait özel analizini hazırlamanızı, maçın sonucunu simüle etmenizi sağlar. Maç simülasyonu ile; ilk yarı ve maç sonucu, kart bilgileri, gol tahmini gibi tahmin ve önerilere ulaşabilir, bu önerilere ait iddaa oranlarını görüntülenebilecek.

FANATİK PREMİUM'A NASIL ABONE OLUNUR ?

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İlk olarak Fanatik uygulamasını App Store ve Google Play'den telefonunuza indirip, ücretsiz üye olmak gerekiyor. Ardından Fanatik uygulamasının alt menüsünde yer alan 'Premium' seçilerek hizmete abone olunabilir. Bu hizmete aylık veya yıllık ödeme modeli üzerinden abone olunabilecek ve sadece mobil üzerinden kullanım yapılabilecek. Fanatik Premium abonelik fiyatı ise aylık 12.99 TL, yıllık ise 99.99 TL.

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#Fanatik Premium#Fanatik Gazetesi#Süper Lig

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