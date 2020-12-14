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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Süper Lig ve alt liglerde erteleme maçlarının programı

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Süper Lig'de 6, TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçları bu hafta içi oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme karşılaşmalarıyla tamamlanacak. İşte program

Süper Lig'de 6, TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçları oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:
16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

TFF 1. Lig

Yarın:
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

Misli.com 3. Lig

1. Grup (10. hafta)
Yarın:
13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)
3. Grup (10. hafta)
Yarın:
13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)
4. Grup (6. ve 8. Hafta)
Bugün:
13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Bugün:
13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)

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