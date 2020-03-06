Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın programı
Futbolda Süper Lig'de 25. hafta, TFF 1. Lig'de 26. hafta maçları yapılacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e ise 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde müsabaka programı şöyle:
- Süper Lig
Bugün:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
Yarın:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
8 Mart Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
- TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen)
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
Yarın:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
8 Mart Pazar:
13.00 Bayburt Özel İdare-Uşakspor (Bayburt Genç Osman)
13.30 Kırşehir Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Kırşehir Ahi)
13.30 Eyüpspor-Sivas Belediyespor (Eyüp)
14.00 Vanspor FK-Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)
14.30 GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor (Gazi)
14.30 Tuzlaspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Tuzla Belediye)
14.30 Bandırmaspor-Kardemir Karabükspor (Bandırma 17 Eylül)
14.30 Sakaryaspor-Niğde Anadolu (Yeni Sakarya Atatürk)
Beyaz Grup:
Yarın:
14.30 Sancaktepe-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)
14.30 Hacettepe-Şanlıurfaspor (Etmesgut Belediyesi Atatürk)
14.30 Manisa FK-Başkent Akademi (Mümin Özkasap)
8 Mart Pazar:
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor (Diyarbakır)
14.30 İnegölspor-1922 Konyaspor (İnegöl İlçe)
14.30 Zonguldak Kömürspor-Sarıyer (Devrek)
14.30 Çorum FK-Hekimoğlu Trabzon (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
14.30 Afjet Afyonspor-Tarsus İdman Yurdu (Zafer)
14.30 GMG Kırklarelispor-Gümüşhanespor (Kırklareli Atatürk)
- TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
14.30 Şile Yıldızspor-Çatalcaspor (Şile)
8 Mart Pazar:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Manisaspor (Müstakil Atletizm Pisti)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Faruk Çelik)
14.30 1928 Bucaspor-Artvin Hopaspor (Menemen İlçe)
14.30 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
14.30 Serik Belediyespor-52 Orduspor (Serik İsmail Oğan)
14.30 Silivrispor-Tokatspor (Silivri)
14.30 Erzinspor-Yomraspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
14.30 Çankaya FK-Kızılcabölükspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
2. Grup
Yarın:
14.30 1877 Alemdağspor-Esenler Erokspor (Alemdağ)
8 Mart Pazar:
14.00 Ofspor-Fethiyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
14.00 Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003 (Fatsa İlçe)
14.30 Erbaaspor-Kocaelispor (Erbaa İlçe)
14.30 Belediye Derincespor-Cizrespor (Derince Belediyespor)
14.30 Karşıyaka-Ağrı 1970 (İzmir Atatürk)
14.30 Kozanspor-Elazığ Belediyespor (İsmet Atlı)
14.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Payasspor (Tepecik Şenol Güneş)
3. Grup
Yarın:
14.30 Altındağ Belediyespor-Diyarbekirspor (Çubuk İlçe)
14.30 Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği (Bayrampaşa Çetin Emeç)
8 Mart Pazar:
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor (Kelkit İlçe)
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Yeşiltepe)
14.00 Medicalpark Batman Petrolspor-Karacabey Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
14.30 Gölcükspor-Modafen (Gölcük Şehir)
14.30 Yozgatspor 1959-Somaspor (Yozgat Bozok)
14.30 Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor (Muğla Atatürk)
14.30 Nazilli Belediyespor-Pazarspor (Nazilli İlçe)
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