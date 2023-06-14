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Süper Lig tescil edildi, gözler Beşiktaş'ta

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#Süper Lig#Beşiktaş#Futbol
Süper Lig tescil edildi, gözler Beşiktaşta
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

TFF, Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası’nı tescil etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 Sezonu tescil etti. Yapılan açıklamada, “Futbol Müsabaka Talimatı’nın 26. maddesi hükmü gereğince Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası tesciline karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı. Bu açıklamanın ardından gözler Beşiktaş Kulübü’ne çevrildi.

Siyah beyazlılar deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatay ve Gaziantep’in kalan maçlarının hükmen sayılmasına karşı çıkarken bu takımların tüm maçlarının iptalini istemiş, Asbaşkan Emre Kocadağ da “Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili başvuruda bulunacağız” açıklamasını yapmıştı.

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ATiBA FUTBOLU BIRAKTI

Öte yandan Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve Konyaspor maçı sonrası taraftarlarla vedalaşan Atiba Hutchinson futbolu bıraktığını açıkladı. 40 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’ta 3 şampiyonluk yaşadı.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Futbol

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