En Nesyri'nin rekoru kırıldı! İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

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Süper Lig'de transfer dönemine isimler damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini büyük bir organizasyon ile kutlayarak gündem oldu.

Orkun Kökçü için Benfica'ya 25 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek olan Siyah - Beyazlılar bu transfer ile Süper Lig tarihinin en pahalını transferini gerçekleştirmiş oldu.

İşte Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular:

11- ABRAHAM (BEŞİKTAŞ)

Roma'dan Tammy Abraham ile 1+3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, transfer bedeli olarak 13 milyon euro ödeyecek.





10- BRUMA (GALATASARAY)





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Galatasaray, Bruma için Sporting'e 13 milyon Euro bonservis ödedi.

9 - DIAGNE (GALATASARAY)





Galatasaray, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne için 13 milyon euro bonservis ödedi.

8 - EMENIKE (FENERBAHÇE)





7 Ağustos 2013 tarihinde Fenerbahçe'ye tekrar transfer olan Emenike için Fenerbahçe, Spartak Moskova'ya 13 Milyon euro bonservis bedeli ödedi.

7 - GUIZA (FENERBAHÇE)





Fenerbahçe, Daniel Güiza için Real Mallorca'ya 14 milyon euro ödedi.

6 - CENGİZ ÜNDER (FENERBAHÇE)

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

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5 - ZANIOLO (GALATASARAY)





Galatasaray, Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro ödedi.

4 - JARDEL (GALATASARAY)





Galatasaray, Jardel için Porto'ya 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

3 - SARA (GALATASARAY)

Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City'ye 18 milyon euro ödedi.

2 - EN NESYRI (FENERBAHÇE)





Fenerbahçe En Nesyri için Sevilla'ya 19.5 milyon euro bonservis ödedi.

1 - ORKUN KÖKÇÜ (BEŞİKTAŞ)





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Beşiktaş Orkun Kökçü için Benfica'ya 25 milyon euro bonservis ödeyecek.