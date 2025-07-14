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En Nesyri'nin rekoru kırıldı! İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

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#Süper Lig#Transfer#Bonservis
En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 12:37

Süper Lig'de en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncular arasında zirvede yer alan En Nesyri'nin rekoru kırıldı.

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Süper Lig'de transfer dönemine isimler damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini büyük bir organizasyon ile kutlayarak gündem oldu.

Orkun Kökçü için Benfica'ya 25 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek olan Siyah - Beyazlılar bu transfer ile Süper Lig tarihinin en pahalını transferini gerçekleştirmiş oldu. 

İşte Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular:

11- ABRAHAM (BEŞİKTAŞ)

Roma'dan Tammy Abraham ile 1+3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, transfer bedeli olarak 13 milyon euro ödeyecek.

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

10- BRUMA (GALATASARAY)

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

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Galatasaray, Bruma için Sporting'e 13 milyon Euro bonservis ödedi.

9 - DIAGNE (GALATASARAY)

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

Galatasaray, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne için 13 milyon euro bonservis ödedi.

8 - EMENIKE (FENERBAHÇE)

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

7 Ağustos 2013 tarihinde Fenerbahçe'ye tekrar transfer olan Emenike için Fenerbahçe, Spartak Moskova'ya 13 Milyon euro bonservis bedeli ödedi.

7 - GUIZA (FENERBAHÇE)

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

Fenerbahçe, Daniel Güiza için Real Mallorca'ya 14 milyon euro ödedi.

6 - CENGİZ ÜNDER (FENERBAHÇE)

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

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5 - ZANIOLO (GALATASARAY)

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

 Galatasaray, Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro ödedi.

4 - JARDEL (GALATASARAY)

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

Galatasaray, Jardel için Porto'ya 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 

3 - SARA (GALATASARAY)

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City'ye 18 milyon euro ödedi.

2 - EN NESYRI (FENERBAHÇE)

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

Fenerbahçe En Nesyri için Sevilla'ya 19.5 milyon euro bonservis ödedi.

1 - ORKUN KÖKÇÜ (BEŞİKTAŞ)

En Nesyrinin rekoru kırıldı İşte Süper Lig tarihindeki en pahalı transferler

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Beşiktaş Orkun Kökçü için Benfica'ya 25 milyon euro bonservis ödeyecek.

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#Süper Lig#Transfer#Bonservis

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