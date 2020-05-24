Süper Lig takımlarından Ramazan Bayramı mesajları

İşte Süper Lig ekipleri tarafından atılan kutlama mesajları:



Aytemiz Alanyaspor: "Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun"



Beşiktaş: "Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz..."



Antalyaspor: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar; sevdikleriniz ve ailenizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz."



Çaykur Rizespor: "Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Birlik içinde tüm camiamızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz!"



Denizlispor: "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdikleriniz ile birlikte geçireceğiniz, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar dileriz."



Fenerbahçe: "Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileğiyle... Ramazan Bayramımız kutlu olsun."



Galatasaray: "Ramazan Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."



Gaziantep FK: "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlıklı, mutlu ve sevdiklerinizle birlikte huzur dolu nice bayramlar dileriz."



Gençlerbirliği: "Bir arada olamasak da kalplerimizdeki sevgiyi paylaştığımız mutlu bir bayram olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."



Göztepe: "Ramazan Bayramınızı en içten duygularla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."



Başakşehir: "Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun..."



Kasımpaşa: "Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun"



Kayserispor: "Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun."



Konyaspor: "Aziz Milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; saflarımızı sıklaştıracağımız sağlıklı, mutlu, huzurlu ve çok daha güzel günleri, bayramları hep birlikte yaşayabilmeyi canı gönülden diliyoruz."



MKE Ankaragücü: "Ülkemizde ve dünyada salgınların sona ermesi umuduyla, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!"



DG.Sivasspor: "Beraberlik içinde huzurlu ve mutlu bayramlar. Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun."



Trabzonspor: "Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!"