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Süper Lig takımları harekete geçti! 143 Ukraynalı çocuk Türkiye’ye getiriliyor

#Süper Lig#Ukrayna#Futbol
Süper Lig takımları harekete geçti 143 Ukraynalı çocuk Türkiye’ye getiriliyor
Koray Durkal

Rusya saldırılarının hedefindeki Ukrayna’ya destek için Süper Lig kulüpleri harekete geçti. Kulüpler Birliği, 14-17 yaşlarındaki 143 çocuğu özel uçakla Trabzon’a getirecek. Burada bir süre misafir edilecek çocuklar ardından Türkiye’deki kulüplerin altyapılarına dağıtılacak.

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Ukrayna bir yandan Rusya’nın saldırıları karşısında ayakta kalmaya çalışırken bir yandan da kadınları ve çocukları kurtarma çabalarını sürdürüyor. Hayatın her alanında olduğu gibi futbolda da savaşın etkilerini fazlasıyla hisseden Ukrayna’ya bir destek de Süper Lig kulüplerinden geldi. Kulüpler Birliği, ülkenin güneyinde yer alan ve sık sık Rusya’nın hedef aldığı Zaporijya şehrindeki çocuklar için harekete geçti.

BUGÜN TRABZON’DALAR

Bugün özel bir uçakla 14-17 yaş arasındaki 143 çocuk Trabzon’a getirilecek. Burada bir süre misafir edilecek çocuklar ardından Türkiye’deki kulüplerin altyapılarına dağıtılacak. Bu sayede çocukların eğitimlerini ve hayatlarını sürdürmeleri sağlanacak. Kulüpler Birliği bu planlama ile hem savaştan kaçan çocukları kurtarmayı hem de potansiyeli olan yetenekleri kulüplerin altyapılarına kazandırmayı planlıyor.

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#Süper Lig#Ukrayna#Futbol

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