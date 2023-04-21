Süper Lig şampiyonunun kaderi Şampiyonlar Ligi finaline bağlı

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Bu yıl İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali için artık 4 aday kaldı... Yarı finallerde İngiliz Manchester City, son şampiyon İspanya'dan Real Madrid'le, iki İtalya ekibini karşı karşıya getirecek kapışmada da Milan, Hakan Çalhanoğlu'lu Inter'le karşılaşacak.

5. kez rakip olacaklar

Diğer tarafta Milan ile Inter, bu sezon toplamda 5. kez (rekor) birbirlerine rakip olacaklar. Inter, kupayı kazandığı 2010, Milan da şampiyon olduğu 2007'den sonra ilk kez yarı finale kaldı. İki takım bu arenada daha önce 2003'te yarı final, 2005'te çeyrek finalde karşılaştılar ve hepsinde Milan, turu geçen taraf oldu.

Ruslar devre dışı, Türkiye 19. sıraya...

UEFA'nın, Rusya'yı kupalardan men etme kararı devam ediyor. 2023-24'te de yüksek ihtimalle Ruslar'ın resmi olarak kupalardan devre dışı kalacak olması, gelecek sezonki katılımı ilgilendiren 2021-22 Ülke Sıralaması'nı 20. bitiren Türkiye'nin, 19. sıraya yükselmesi anlamına geliyor.

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Kaderimiz kupayı kazanana bağlı

Fanatik'in haberine göre; bu sayede Süper Lig şampiyonumuz, Devler Ligi'ne 1. ön elemeden (İlk maçları 11/12 Temmuz) değil, 2. ön elemeden (25/26Temmuz) katılacak. Ancak yarı finale kalan takımlardan Milan ve İnter, Serie A'da ilk 4'ü henüz garantilemedi. Eğer bu sezon şampiyon olacak takım, yerel liginde de Kupa 1 biletini alamazsa, Süper Lig'in şampiyonu turnuvaya 1. ön elemeden başlayacak.