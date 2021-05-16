Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor!

Spor Arena - Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, bu sezon Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması veya Portekiz’deki finali Chelsea’nin kazanıp aynı zamanda Premier Lig’i ilk dört sırada bitirmesi durumunda 2021-22 sezonunda Devler Ligi’nde doğrudan grup aşamasına başlayacak. Böylece Kartal artık elemelerden gruplara girmenin oldukça zorlaştığı organizasyonda doğrudan gruplara kalarak 20 milyon Euro’luk ayak bastı parasının sahibi olacak. Ayrıca grup aşamasında alacağı puanlara göre 40 milyon Euro’luk ekstra bir geliri de kasasına koyacak.

İLK İKİ TORBADA KİMLER VAR KİMLER

Şampiyonlar Ligi’nde en iyi ihtimalle üçüncü torbada yer alabilecek Beşiktaş bu nedenle son derece güçlü takımlarla eşleşecek. Muhtemel rakiplerimiz arasında Bayern Münih, Manchester City, Inter, Sporting, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Ajax, RB Leipzig, Zenit, Sevilla gibi takımlar yer alıyor.

Bu takımlara, henüz sona ermeyen Premier Lig, Serie A, Fransa 1. Ligi Portekiz Süper Ligi’nin dereceye giren ekipleri de katılacak. Ufak bir ihtimal, eğer temsilcimiz elemelere kalırsa iki tur oynamak zorunda kalacak ve Dinamo Zagreb, Olympiakos, Kızılyıldız, Ludogorets, Malmö gibi takımlarla karşılaşacak.

GALATASARAY'IN İŞİ DAHA ZOR

Elemelerde ülke şampiyonlarına dört kontenjan verilirken, lig ikincilerinin mücadele ettiği ‘lig yolu’nun kontenjanı sadece iki. Bu nedenle, ikinci ön eleme turundan organizasyona girecek olan Galatasaray’ın işi biraz daha zor. Temsilcimiz ikinci ön eleme turunda Avusturya, Çekya, Hollanda, Danimarka liglerinin ikincileri, üçüncü ön eleme turunda Shakhtar Donetsk’in yanı sıra Rusya, Belçika liglerinin ikincileri veya Fransa üçüncüsüyle karşılaşabilecek. Sarı kırmızılılar gruplara kalmak için ayrıca play-off turu da oynayacak.

FENERBAHÇE VE SİVAS KUPA FİNALİNİ BEKLİYOR

UEFA Avrupa Ligi’ne bu sezon tek takımımız gidecek. Eğer Antalyaspor kupayı kazanırsa kırmızı beyazlılar bu kupaya play-off’tan katılacak. Eğer kupayı Beşiktaş alırsa Avrupa Ligi’ne lig üçüncüsü Fenerbahçe gidecek. Dördüncü Trabzonspor’un yeni kurulacak olan Avrupa Konferans Ligi’ne gitmesi kesin... Eğer kupayı Beşiktaş kazanırsa bu kupaya giden ikinci takımımız Demir Grup Sivas olacak. Beşiktaş kupayı alırsa, Trabzon ikinci değil üçüncü eleme turundan girecek.

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