Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 19.03’te kupasına kavuşacak
Vodafone Park’taki törene siyah beyazlı taraftarlar alınamayacak. Süper Lig’de 2020-21’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını bugün düzenlenecek törenle kaldıracak. Vodafone Park’ta düzenlenecek tören saat 19.03’te başlayacak.
Lazer gösterilerinin yanı sıra Hülya Avşar, simge sağın, Mustafa sandal, Murat Boz gibi Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15’te sona erecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, beIN Sports tarafından canlı yayımlanacak.
TARAFTARDAN ANLAYIŞ BEKLENiYOR
Beşiktaş yönetimi, taraftarından, şampiyonluk kutlamasına Covid-19 tedbirleri nedeniyle alınmayacakları için anlayış beklediklerini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “En büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterecekleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz” denildi.
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...