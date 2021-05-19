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GeriFutbol Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 19.03’te kupasına kavuşacak
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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 19.03’te kupasına kavuşacak

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Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 19.03’te kupasına kavuşacak

Vodafone Park’taki törene siyah beyazlı taraftarlar alınamayacak. Süper Lig’de 2020-21’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını bugün düzenlenecek törenle kaldıracak. Vodafone Park’ta düzenlenecek tören saat 19.03’te başlayacak.

Lazer gösterilerinin yanı sıra Hülya Avşar, simge sağın, Mustafa sandal, Murat Boz gibi Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15’te sona erecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, beIN Sports tarafından canlı yayımlanacak.

TARAFTARDAN ANLAYIŞ BEKLENiYOR

Beşiktaş yönetimi, taraftarından, şampiyonluk kutlamasına Covid-19 tedbirleri nedeniyle alınmayacakları için anlayış beklediklerini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “En büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterecekleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz” denildi.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 19.03’te kupasına kavuşacak

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