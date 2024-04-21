Süper Lig şampiyonluklarında değişmeyen tek bir şey var: Yerli teknik direktörler! Son 16 sezonda değişmedi...

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Trendyol Süper Lig'de son 16 sezona Türk teknik adamlar şampiyonluklara amborgo koydu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitimine 6 hafta kala Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray ile İsmail Kartal'ın başında olduğu Fenerbahçe arasında kıyasıya şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Bu sezonun tamamlanmasının ardından Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 17 sezona çıkacak.

Yabancı teknik adamlar adına en son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşamıştı. O zaferden sonra gelen tüm şampiyonluklar Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlardan geldi.

Son 16 sezonda Galatasaray 7, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise 1'er kez şampiyonluk kupasını kazandı.

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Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan sonra şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şöyle:

2007-2008 Galatasaray Cevat Güler

2008-2009 Beşiktaş Mustafa Denizli

2009-2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam

2010-2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman

2011-2012 Galatasaray Fatih Terim

2012-2013 Galatasaray Fatih Terim

2013-2014 Fenerbahçe Ersun Yanal

2014-2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu

2015-2016 Beşiktaş Şenol Güneş

2016-2017 Beşiktaş Şenol Güneş

2017-2018 Galatasaray Fatih Terim

2018-2019 Galatasaray Fatih Terim

2019-2020 Başakşehir Okan Buruk

2020-2021 Beşiktaş Sergen Yalçın

2021-2022 Trabzonspor Abdullah Avcı

2022-2023 Galatasaray Okan Buruk

BURUK, DENİZLİ'Yİ YAKALAYABİLİR

Galatasaray, Okan Buruk'un ilk sezonunda teknik direktörlüğünde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Daha önce 2019-2020 sezonunun sonunda Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Buruk, üst üste ikinci kez ve toplamda üçüncü kez şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması durumunda Mustafa Denizli'yi yakalayarak Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü Türk teknik direktör olacak.

Fenerbahçe'nin başında üçüncü dönemini geçiren İsmail Kartal'ın henüz lig şampiyonluğu bulunmuyor. Bu duyguyu ilk kez yaşamak isteyen tecrübeli teknik adam, şampiyonluğa ulaşması halinde Fenerbahçe tarihinde şampiyonluk sevinci yaşamış dördüncü Türk teknik direktör olacak. Daha önce sarı - lacivertliler, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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EN ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN FATİH TERİM

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Terim, dört ayrı dönemde Galatasaray'ı çalıştırarak 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Süper Lig'de Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor'u 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyon yaparak bu başarıya imza attı.