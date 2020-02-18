Süper Lig rekabeti kızıştı!

Normal sezonu ilk 2'de tamamlayıp, Süper Lig'e adını direkt yazdırabilmek için 3 takımın rekabeti sürerken, play-off etabında yer almak isteyen ekiplerin yarışı da nefes kesiyor.

Sezonun sonuna yaklaşıldıkça yükselen zirve heyecanı, üst sıralardaki takımların birbirleriyle oynadıkları maçlarla daha da artıyor.



- Zirve mücadelesi 3 takım arasında



TFF 1. Lig'de Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor, alt grupla puan farkını açarak ilk 3 sırada yer aldı.

Normal sezonu ilk 2'de bitirecek takımların Süper Lig'e doğrudan yükseleceği ligde, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Hatayspor liderliğini sürdürüyor.

Ligin 10. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'dan devraldığı liderliği bir daha bırakmayan Hatayspor, evinde Akhisarspor'a mağlup olmasına rağmen 42 puanla zirvede bulunuyor.



- Erzurumspor ve Bursaspor sıkı takipçi



TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor, ikinci yarıda lider Hatayspor'u takipte.

Sıralamanın sık sık değiştiği ligde, ikinci yarı itibarıyla bu iki ekip liderlik koltuğunu kovalamaya devam ediyor.

Geride kalan sezon Süper Lig'de küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor, yeniden bu organizasyona dönebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.

Hatayspor'un en yakın takipçileri olan iki ekip, 39'ar puanla zirve yarışını sürdürüyor.



- Play-off rekabeti nefes kesiyor



Normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sıralarda tamamlayacak 4 takımın yer alıp, Süper Lig'e yükselecek son ekibin belirleneceği play-off etabı için de yoğun bir rekabet yaşanıyor.

Ligde Adana Demirspor, Keçiörengücü, Akhisarspor, Ekol Göz Menemenspor, Altay, Fatih Karagümrük, Cesar Grup Ümraniyespor, Giresunspor ve

Ekol Hastanesi Balıkesirspor, play-off mücadelesinde sıralanıyor.



- 23. hafta heyecan verici



TFF 1. Lig'de 23. hafta çok önemli karşılaşmalara sahne olacak.

Haftanın en dikkati çeken müsabakası, 22 Şubat Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor arasında oynanacak.

Aynı puanla 2 ve 3. sırada bulunan bu iki takımın mücadelesi, zirve yarışını önemli oranda etkileyecek.

Bu hafta oynanacak Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü ve Akhisarspor-Fatih Karagümrük müsabakaları da play-off yolunda sıralamayı değiştirebilecek diğer karşılaşmalar.





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