Süper Lig puan tablosu! 21. haftada ligde puan durumu nasıl şekillendi? (8 Şubat 2020)
Süper Lig'de 21. haftada Beşiktaş Gaziantep'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına dahil oldu. Coşkulu bir futbol ortaya koyan siyah beyazlılar 3 puan kazanarak mevcut puanını 36'ya çıkardı. Fenerbahçe ise konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kendi evinde istediğini yakalamayan sarı lacivertliler 1 puanla sahadan ayrıldı. Peki, 21. haftada ligde puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 8 Şubat Süper Lig puan tablosu ve haftanın kalan maçları.
Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci maçına çıkan siyah beyazlılar, Gaziantep'i yenerek puanını yükseltti. Günün kritik maçlarından olan Gençlerbirliği Trabzonspor mücadelesi ise, bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. Kadıköy'de istediğini yakalamayan Fenerbahçe ise Aytemiz Alanyaspor mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Kritik maçların ardından Süper Lig'de güncel puan tablosu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, 21. haftanın ikinci gününde son puan tablosu ve fikstürü.
8 ŞUBAT GÜNCEL PUAN TABLOSU
HAFTANIN KALAN MAÇLARI
9 Şubat Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
MAÇ SONUÇLARI
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