Süper Lig puan durumu tablosu! Dev derbi sonrası Süper Lig 24. haftasında lider değişti
Süper Lig'de 24. haftada Galatasaray Kadıköy'deki deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek liderlik yolunda büyük bir adım attı. Coşkulu bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar 48 puana yükselerek Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Puan durumu, Galatasaray'ı uzun haftalardan sonra üst sıralarda gösterdi. Fatih Terim'in öğrencileri ligdeki son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek hanesine 15 puan yazdırdı. Fenerbahçe ise aynı puanla ikinci sıraya düştü. Peki, Süper Lig'de puan sıralaması nasıl şekillendi? İşte, 24. hafta Süper Lig güncel puan durumu tablosu.
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılı takım, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye son 4 sezonda yenilmedi. Galatasaray, ligde geçen sezon 3-1'lik skorla 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda yendiği rakibini Kadıköy'de bu sezon da mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlar 48 puanla Fenerbahçe ligde ikinci sıraya yerleşirken, onu 45 puanla Beşiktaş takip etti.
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|29
|48
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|20
|48
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|23
|45
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|17
|41
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|4
|39
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|10
|38
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|7
|37
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|7
|35
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|-5
|30
|10.YENİ MALATYASPOR
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|1
|29
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|4
|26
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|-10
|26
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|-11
|26
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|-6
|25
|15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|0
|24
|16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|-14
|24
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|-11
|23
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|-15
|21
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|22
|4
|5
|13
|21
|40
|-19
|17
SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
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