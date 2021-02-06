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GeriFutbol Süper Lig puan durumu tablosu! Dev derbi sonrası Süper Lig 24. haftasında lider değişti
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 21:55 | Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu tablosu! Dev derbi sonrası Süper Lig 24. haftasında lider değişti

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Süper Lig puan durumu tablosu! Dev derbi sonrası Süper Lig 24. haftasında lider değişti
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Süper Lig'de 24. haftada Galatasaray Kadıköy'deki deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek liderlik yolunda büyük bir adım attı. Coşkulu bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar 48 puana yükselerek Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Puan durumu, Galatasaray'ı uzun haftalardan sonra üst sıralarda gösterdi. Fatih Terim'in öğrencileri ligdeki son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek hanesine 15 puan yazdırdı. Fenerbahçe ise aynı puanla ikinci sıraya düştü. Peki, Süper Lig'de puan sıralaması nasıl şekillendi? İşte, 24. hafta Süper Lig güncel puan durumu tablosu.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılı takım, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye son 4 sezonda yenilmedi. Galatasaray, ligde geçen sezon 3-1'lik skorla 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda yendiği rakibini Kadıköy'de bu sezon da mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlar 48 puanla Fenerbahçe ligde ikinci sıraya yerleşirken, onu 45 puanla Beşiktaş takip etti.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU

 OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.23153547182948
2.FENERBAHÇE A.Ş.23153545252048
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.22143549262345
4.AYTEMİZ ALANYASPOR23125640231741
5.TRABZONSPOR A.Ş.2211652824439
6.ATAKAŞ HATAYSPOR23115739291038
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2310763629737
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.229853528735
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR227962227-530
10.YENİ MALATYASPOR227872928129
11.GÖZTEPE A.Ş.226883228426
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.236892939-1026
13.KASIMPAŞA A.Ş.2375112536-1126
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR2251072228-625
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR216692727024
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2366112741-1424
17.HES KABLO KAYSERİSPOR2265111627-1123
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2256112035-1521
19.GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20.MKE ANKARAGÜCÜ2153132535-1018
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2245132140-1917

 

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI 

Süper Lig puan durumu tablosu Dev derbi sonrası Süper Lig 24. haftasında lider değişti

 

 

 

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