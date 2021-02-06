Süper Lig puan durumu tablosu! Dev derbi sonrası Süper Lig 24. haftasında lider değişti

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılı takım, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye son 4 sezonda yenilmedi. Galatasaray, ligde geçen sezon 3-1'lik skorla 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda yendiği rakibini Kadıköy'de bu sezon da mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlar 48 puanla Fenerbahçe ligde ikinci sıraya yerleşirken, onu 45 puanla Beşiktaş takip etti.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI