MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 23. hafta puan durumu
GeriSpor Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 23. hafta puan durumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 23.02.2020 - 21:22,Son Güncelleme:/

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 23. hafta puan durumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 23. hafta puan durumu
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de bu hafta zirve yarışını yakından ilgilendiren Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları tamamlandı. Yarın oynanacak iki maçın ardından 23. hafta sona erecek ancak futbolseverler şimdiden alınan sonuçlara göre puan durumunun nasıl şekillendiğini araştırıyor. İşte, Süper Lig 23. hafta puan durumu....

Süper Lig'de 7 takımın mücadele verdiği şampiyonluk yarışında 23. hafta kritik müsabakalara sahne oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi. Antalyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Gençlerbirliği ise başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. İşte, alınan sonuçlar ve Süper Lig güncel puan durumu...

ALINAN SONUÇLAR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 2 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

GÖZTEPE 1 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

BEŞİKTAŞ 2 - 2 TRABZONSPOR

BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 2 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ

FENERBAHÇE 1 - 3 GALATASARAY

24.02.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.02.2020 20:00 KASIMPAŞA - YUKATEL DENİZLİSPOR

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi Süper Lig 23. hafta puan durumu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle