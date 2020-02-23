Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 23. hafta puan durumu
Süper Lig'de bu hafta zirve yarışını yakından ilgilendiren Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları tamamlandı. Yarın oynanacak iki maçın ardından 23. hafta sona erecek ancak futbolseverler şimdiden alınan sonuçlara göre puan durumunun nasıl şekillendiğini araştırıyor. İşte, Süper Lig 23. hafta puan durumu....
Süper Lig'de 7 takımın mücadele verdiği şampiyonluk yarışında 23. hafta kritik müsabakalara sahne oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi. Antalyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Gençlerbirliği ise başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. İşte, alınan sonuçlar ve Süper Lig güncel puan durumu...
ALINAN SONUÇLAR
DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR
HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 2 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
GÖZTEPE 1 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
BEŞİKTAŞ 2 - 2 TRABZONSPOR
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 2 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ
FENERBAHÇE 1 - 3 GALATASARAY
24.02.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24.02.2020 20:00 KASIMPAŞA - YUKATEL DENİZLİSPOR
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