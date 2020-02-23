Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 23. hafta puan durumu

Süper Lig'de 7 takımın mücadele verdiği şampiyonluk yarışında 23. hafta kritik müsabakalara sahne oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi. Antalyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Gençlerbirliği ise başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. İşte, alınan sonuçlar ve Süper Lig güncel puan durumu...

ALINAN SONUÇLAR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 2 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

GÖZTEPE 1 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

BEŞİKTAŞ 2 - 2 TRABZONSPOR

BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 2 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ

FENERBAHÇE 1 - 3 GALATASARAY

24.02.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.02.2020 20:00 KASIMPAŞA - YUKATEL DENİZLİSPOR