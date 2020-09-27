Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu!
Süper Lig'in 3. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi. Süper Lig'in 3. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Öte yandan haftanın kritik maçında Fatih Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçti ve liderlik koltuğuna oturdu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları oynanırken, puan durumu da şekillenmeye başladı. Günün kritik maçında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrılırken bu sezon ilk kez kaybetti. Haftanın en önemli maçında ise Galatasaray ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı. İşte, Süper Lig 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
ALINAN SONUÇLAR
Fatih Karagümrük 2 - 0 Başakşehir
Kayserispor 1 - 3 Erzurumspor
Hatayspor 1 - 0 Kasımpaşa
Göztepe 2 - 2 Gaziantep FK
Trabzonspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 0 - 0 Ankaragücü
Konyaspor 4 - 1 Beşiktaş
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
Antalyaspor - Denizlispor
Haftayı bay geçen takım: Gençlerbirliği
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