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Spor Arena
Haber Giriş: 27.09.2020 - 22:35 | Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu!

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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu!
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Süper Lig'in 3. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi. Süper Lig'in 3. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Öte yandan haftanın kritik maçında Fatih Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçti ve liderlik koltuğuna oturdu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları oynanırken, puan durumu da şekillenmeye başladı. Günün kritik maçında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrılırken bu sezon ilk kez kaybetti. Haftanın en önemli maçında ise Galatasaray ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı. İşte, Süper Lig 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

ALINAN SONUÇLAR

Fatih Karagümrük 2 - 0 Başakşehir

Kayserispor 1 - 3 Erzurumspor

Hatayspor 1 - 0 Kasımpaşa

Göztepe 2 - 2 Gaziantep FK

Trabzonspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor

Sivasspor 0 - 0 Ankaragücü

Konyaspor 4 - 1 Beşiktaş

Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

Antalyaspor - Denizlispor

Haftayı bay geçen takım: Gençlerbirliği

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu

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