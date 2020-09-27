Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu!

Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları oynanırken, puan durumu da şekillenmeye başladı. Günün kritik maçında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrılırken bu sezon ilk kez kaybetti. Haftanın en önemli maçında ise Galatasaray ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı. İşte, Süper Lig 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

ALINAN SONUÇLAR

Fatih Karagümrük 2 - 0 Başakşehir

Kayserispor 1 - 3 Erzurumspor

Hatayspor 1 - 0 Kasımpaşa

Göztepe 2 - 2 Gaziantep FK

Trabzonspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor

Sivasspor 0 - 0 Ankaragücü

Konyaspor 4 - 1 Beşiktaş

Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

Antalyaspor - Denizlispor

Haftayı bay geçen takım: Gençlerbirliği

SÜPER LİG PUAN DURUMU



