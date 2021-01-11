Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte geride kalan maçların ardından oluşan puan durumu

Zirve yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de maçlar heyecanlı şekilde oynanmaya devam ediyor. Geride kalan haftalarda oynanan maçların ardından oluşan puan durumu, başta zirve yarışındaki takımların taraftarları olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte, güncel Süper Lig puan durumu...

ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, takımlar 1 Şubat 2021'e

kadar transfer yapabilecek.