Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte geride kalan maçların ardından oluşan puan durumu
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken 18 hafta geride kaldı ve puan durumu şekillenmeye başladı. Geride kalan maçların ardından oluşan puan durumu, pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Zirve yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de maçlar heyecanlı şekilde oynanmaya devam ediyor. Geride kalan haftalarda oynanan maçların ardından oluşan puan durumu, başta zirve yarışındaki takımların taraftarları olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte, güncel Süper Lig puan durumu...
ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, takımlar 1 Şubat 2021'e
kadar transfer yapabilecek.
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