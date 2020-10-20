Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 5. hafta puan durumu
Süper Lig'de 5. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçlarında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-1 yenilirken Akdeniz temsilcisi puanını 13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı. Gençlerbirliği de başkentte oynanan karşılaşmada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi. Beşiktaş'ın maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 5-3
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-3
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-1
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 1-1
Göztepe-Fenerbahçe: 2-3
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 1-2
SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU
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