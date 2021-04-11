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GeriSpor Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 34. hafta puan durumu
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Spor Arena
Haber Giriş: 11.04.2021 - 22:07 | Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 34. hafta puan durumu

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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 34. hafta puan durumu

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Bugünkü maçların da tamamlanması ile birlikte güncel puan durumu şekillenmeye başladı. İşte, Süper Lig puan durumu ve alınan sonuçlar...

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi. MKE Ankaragücü, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. İşte, alınan sonuçların ardından oluşan güncel puan durumu...

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi İşte 34. hafta puan durumu

ALINAN SONUÇLAR

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi İşte 34. hafta puan durumu

 

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