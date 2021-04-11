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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 34. hafta puan durumu
Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Bugünkü maçların da tamamlanması ile birlikte güncel puan durumu şekillenmeye başladı. İşte, Süper Lig puan durumu ve alınan sonuçlar...
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi. MKE Ankaragücü, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. İşte, alınan sonuçların ardından oluşan güncel puan durumu...
GÜNCEL PUAN DURUMU
ALINAN SONUÇLAR