Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 22. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu

Süper Lig'in ikinci devresi hızlı başladı. Şu ana kadar oynanan müsabakalarda alınan puanlar taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte, 22. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu...

ALINAN SONUÇLAR

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor:

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor:

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü:

Yukatel Denizlispor-Göztepe:

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor:

Beşiktaş-Trabzonspor:

GÜNCEL PUAN DURUMU

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