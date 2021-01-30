Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 22. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, Onyekuru'nun attığı gollerle Galatasray deplasmanda 2-1 kazandı. Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'in ikinci devresi hızlı başladı. Şu ana kadar oynanan müsabakalarda alınan puanlar taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte, 22. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu...
ALINAN SONUÇLAR
Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0
Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2
Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor:
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor:
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü:
Yukatel Denizlispor-Göztepe:
Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor:
Beşiktaş-Trabzonspor:
GÜNCEL PUAN DURUMU
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