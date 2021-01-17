MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 19. hafta alınan sonuçlar ve puan durumu
GeriSpor Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 19. hafta alınan sonuçlar ve puan durumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 17.01.2021 - 21:36 | Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 19. hafta alınan sonuçlar ve puan durumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 19. hafta alınan sonuçlar ve puan durumu
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maç, 2-0'lık ev sahibi siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi. Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-1'lik net skorla geçti. Atakaş Hatayspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'in 19. haftasında maçların geride kalması ile birlikte puan durumu araştırmaları hız kazandı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...

19. HAFTA ALINAN SONUÇLAR

Gençlerbirliği 1-3 Fatih Karagümrük

Konyaspor 2-3 Göztepe

Gaziantep FK 2-1 Kayserispor

Başakşehir FK 1-1 Sivasspor

Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

Denizlispor 0-2 Hatayspor

Yeni Malatyaspor 4-1 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi İşte 19. hafta alınan sonuçlar ve puan durumu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle