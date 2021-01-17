Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 19. hafta alınan sonuçlar ve puan durumu
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maç, 2-0'lık ev sahibi siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi. Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-1'lik net skorla geçti. Atakaş Hatayspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'in 19. haftasında maçların geride kalması ile birlikte puan durumu araştırmaları hız kazandı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...
19. HAFTA ALINAN SONUÇLAR
Gençlerbirliği 1-3 Fatih Karagümrük
Konyaspor 2-3 Göztepe
Gaziantep FK 2-1 Kayserispor
Başakşehir FK 1-1 Sivasspor
Antalyaspor 1-1 Trabzonspor
Denizlispor 0-2 Hatayspor
Yeni Malatyaspor 4-1 Çaykur Rizespor
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
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