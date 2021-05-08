Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? 40. hafta bitti zirve yarışı kızıştı!

Süper Lig'in 40. haftasının tüm maçları sona erdi ve Avrupa ile küme düşmeme yarışı kızıştı. Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, rakiplerine yenilen Erzurumspor ile Gençlerbirliği, kümede kalma şanslarını zora soktular. Küme düşme hattını ve UEFA Avrupa Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Alt sıralarda bulunan iki takımın mücadelesinde ise Kasımpaşa, deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda çok kritik bir 3 puan aldı ve rakibini ateş hattının içinde bıraktı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...

40. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

Galatasaray 3 - 1 Beşiktaş

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Trabzonspor 2 - 3 Antalyaspor

Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK

Hatayspor 1 - 0 Denizlispor

Fatih Karagümrük 5 - 1 Gençlerbirliği

Göztepe 0 - 1 Konyaspor

Çaykur Rizespor 0 - 4 Yeni Malatyaspor

Erzurumspor 0 - 1 Kasımpaşa

GÜNCEL PUAN DURUMU





Zirve yarışında kalan maçlar;

Beşiktaş: Karagümrük, Göztepe(d)

Fenerbahçe: Sivasspor, Kayserispor(d)

Galatasaray: Denizlispor(d), Yeni Malatyaspor

Düşme hattında kalan maçlar;

Gençlerbirliği: Göztepe(d), Trabzonspor

BB Erzurumspor: Alanyaspor(d)

Ankaragücü: Kasımpaşa(d), Alanyaspor

Kayserispor: Başakşehir(d), Fenerbahçe

Antalyaspor: Konyaspor