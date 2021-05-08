Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? 40. hafta bitti zirve yarışı kızıştı!
Süper Lig'de 40. hafta heyecanı, oynanan birbirinden heyecanlı maçlarla tamamlandı. Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise son anda attığı golle 3 puanı aldı. Bu gelişmelerin ardından puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'in 40. haftasının tüm maçları sona erdi ve Avrupa ile küme düşmeme yarışı kızıştı. Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, rakiplerine yenilen Erzurumspor ile Gençlerbirliği, kümede kalma şanslarını zora soktular. Küme düşme hattını ve UEFA Avrupa Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Alt sıralarda bulunan iki takımın mücadelesinde ise Kasımpaşa, deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda çok kritik bir 3 puan aldı ve rakibini ateş hattının içinde bıraktı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...
40. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
Galatasaray 3 - 1 Beşiktaş
Sivasspor 0 - 0 Başakşehir
Trabzonspor 2 - 3 Antalyaspor
Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK
Hatayspor 1 - 0 Denizlispor
Fatih Karagümrük 5 - 1 Gençlerbirliği
Göztepe 0 - 1 Konyaspor
Çaykur Rizespor 0 - 4 Yeni Malatyaspor
Erzurumspor 0 - 1 Kasımpaşa
GÜNCEL PUAN DURUMU
Zirve yarışında kalan maçlar;
Beşiktaş: Karagümrük, Göztepe(d)
Fenerbahçe: Sivasspor, Kayserispor(d)
Galatasaray: Denizlispor(d), Yeni Malatyaspor
Düşme hattında kalan maçlar;
Gençlerbirliği: Göztepe(d), Trabzonspor
BB Erzurumspor: Alanyaspor(d)
Ankaragücü: Kasımpaşa(d), Alanyaspor
Kayserispor: Başakşehir(d), Fenerbahçe
Antalyaspor: Konyaspor