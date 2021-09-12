Süper Lig puan durumu: Beşiktaş haftayı lider tamamladı! İşte Süper Lig maç sonuçları ve 4. hafta kalan maçlar
Süper Lig puan durumu ligin 4. haftasında oynanan Galatarasay, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından değişti. Ligin son haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Beşiktaş puanını 10'a yükselterek haftayı lider kapattı. 2-2 biten Trabzonspor Galatasaray maçının ardından bordo-mavililer ilk puan kaybını yaşarken Sarı Kırmızılılar üst üste ikinci beraberliğini aldı. İşte, 4. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve haftanın kalan maçları.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında heyecan devam ediyor. 12 Eylül Pazar günü maçların tamamlanması ile birlikte Süper Lig'de güncel puan tablosu şekillenmeye başladı. Ligde bu haftanın kazananı Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş oldu. Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ilk kez puan kaybederken, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray ise 8 puanla 5. sıraya yerleşti.
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Beşiktaş'ın liderlik koltuğuna oturduğu Süper Lig'in 4. haftasında maçlardan alınan sonuçları söyle;
Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor
Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor
Kayserispor 2-0 Kasımpaşa
Konyaspor 3-1 Altay
Göztepe 2-1 Başakşehir FK
Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
Çaykur Rizespor 0-2 Hatayspor
Trabzonspor 2-2 Galatasaray
KALAN MAÇLAR:
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük