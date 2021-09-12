Süper Lig puan durumu: Beşiktaş haftayı lider tamamladı! İşte Süper Lig maç sonuçları ve 4. hafta kalan maçlar

Süper Lig'in 4'üncü haftasında heyecan devam ediyor. 12 Eylül Pazar günü maçların tamamlanması ile birlikte Süper Lig'de güncel puan tablosu şekillenmeye başladı. Ligde bu haftanın kazananı Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş oldu. Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ilk kez puan kaybederken, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray ise 8 puanla 5. sıraya yerleşti.

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş'ın liderlik koltuğuna oturduğu Süper Lig'in 4. haftasında maçlardan alınan sonuçları söyle;

Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor

Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor

Kayserispor 2-0 Kasımpaşa

Konyaspor 3-1 Altay

Göztepe 2-1 Başakşehir FK

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor

Çaykur Rizespor 0-2 Hatayspor

Trabzonspor 2-2 Galatasaray

KALAN MAÇLAR:

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük