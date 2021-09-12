MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig puan durumu: Beşiktaş haftayı lider tamamladı! İşte Süper Lig maç sonuçları ve 4. hafta kalan maçlar
GeriFutbol Süper Lig puan durumu: Beşiktaş haftayı lider tamamladı! İşte Süper Lig maç sonuçları ve 4. hafta kalan maçlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 12.09.2021 - 23:18 | Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu: Beşiktaş haftayı lider tamamladı! İşte Süper Lig maç sonuçları ve 4. hafta kalan maçlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig puan durumu: Beşiktaş haftayı lider tamamladı! İşte Süper Lig maç sonuçları ve 4. hafta kalan maçlar

Süper Lig puan durumu ligin 4. haftasında oynanan Galatarasay, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından değişti. Ligin son haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Beşiktaş puanını 10'a yükselterek haftayı lider kapattı. 2-2 biten Trabzonspor Galatasaray maçının ardından bordo-mavililer ilk puan kaybını yaşarken Sarı Kırmızılılar üst üste ikinci beraberliğini aldı. İşte, 4. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve haftanın kalan maçları.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında heyecan devam ediyor. 12 Eylül Pazar günü maçların tamamlanması ile birlikte Süper Lig'de güncel puan tablosu şekillenmeye başladı. Ligde bu haftanın kazananı Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş oldu. Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ilk kez puan kaybederken, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray ise 8 puanla 5. sıraya yerleşti.

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş'ın liderlik koltuğuna oturduğu Süper Lig'in 4. haftasında maçlardan alınan sonuçları söyle;

Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor

Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor

Kayserispor 2-0 Kasımpaşa

Konyaspor 3-1 Altay

Göztepe 2-1 Başakşehir FK

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor

Çaykur Rizespor 0-2 Hatayspor

Trabzonspor 2-2 Galatasaray

KALAN MAÇLAR:

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük

Süper Lig puan durumu: Beşiktaş haftayı lider tamamladı İşte Süper Lig maç sonuçları ve 4. hafta kalan maçlar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi