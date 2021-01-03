Süper Lig puan durumu! 3 Ocak 2021 Süper Lig 16. hafta puan tablosu ve maç sonuçları

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Bugünkü maçların da tamamlanması ile birlikte güncel puan durumu şekillenmeye başladı. Ligde bu haftanın kazananları Beşiktaş, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü oldu. Siyah beyazlı takım ligde liderlik koltuğuna otururken onu ikinci sırada Alanyaspor takip ediyor.

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

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