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Süper Lig puan durumu! 3 Ocak 2021 Süper Lig 16. hafta puan tablosu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu, ligin 16. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından son şeklini aldı. Ligin son haftasında Beşiktaş Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, ligde liderliğe yükseldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 31 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise 10 puanda kaldı. Ankaragücü ise Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek bu haftanın kazananlarından oldu. İşte, 3 Ocak 2021 Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve haftanın puan durumu.
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Bugünkü maçların da tamamlanması ile birlikte güncel puan durumu şekillenmeye başladı. Ligde bu haftanın kazananları Beşiktaş, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü oldu. Siyah beyazlı takım ligde liderlik koltuğuna otururken onu ikinci sırada Alanyaspor takip ediyor.
MAÇ SONUÇLARI
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