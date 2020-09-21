SÃ¼per Lig puan durumu 21 EylÃ¼l 2020 SÃ¼per Lig 2. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ± ve puan tablosu

SÃ¼per Lig 2020 2021 sezonu 2. hafta maÃ§larÄ± sona erdi. Ligde haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e kendi evinde AtakaÅŸ Hatayspor ile 0-0 berabere kaldÄ±. SarÄ± lacivertliler, kritik maÃ§ta 9 kiÅŸi kalan Hatayspor engelini aÅŸamadÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸma golsÃ¼z tamamlandÄ±. Son ÅŸampiyon BaÅŸakÅŸehir ise Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndan 2-0 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte, 21 EylÃ¼l 2020 SÃ¼per Lig gÃ¼ncel puan durumu.

SÃœPER LÄ°G PUAN TABLOSU

MAÃ‡ SONUÃ‡LARI

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