SÃ¼per Lig puan durumu 21 EylÃ¼l 2020 SÃ¼per Lig 2. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ± ve puan tablosu

Süper Lig puan durumu! 21 Eylül 2020 Süper Lig 2. hafta maç sonuçlarÄ± ve puan tablosu
SÃ¼per Lig puan durumu, ligin 2. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son ÅŸeklini aldÄ±. Rakiplerini maÄŸlup eden Galatasaray, Sivasspor ve KasÄ±mpaÅŸa ligin bu haftaki kazananlarÄ± oldu. SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu 2. hafta kapanÄ±ÅŸ mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e ve Hatayspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± golsÃ¼z eÅŸitlikle sona erdi. BeÅŸiktaÅŸ ise Antalyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan puanÄ±nÄ± 4'e yÃ¼kseltti. Peki, SÃ¼per Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte, 2. hafta SÃ¼per Lig gÃ¼ncel puan tablosu ve maÃ§ sonuÃ§larÄ±.
SÃ¼per Lig 2020 2021 sezonu 2. hafta maÃ§larÄ± sona erdi. Ligde haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e kendi evinde AtakaÅŸ Hatayspor ile 0-0 berabere kaldÄ±. SarÄ± lacivertliler, kritik maÃ§ta 9 kiÅŸi kalan Hatayspor engelini aÅŸamadÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸma golsÃ¼z tamamlandÄ±. Son ÅŸampiyon BaÅŸakÅŸehir ise Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndan 2-0 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte, 21 EylÃ¼l 2020 SÃ¼per Lig gÃ¼ncel puan durumu.
MAÃ‡ SONUÃ‡LARI
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