Süper Lig puan durumu 2021: Lider değişti! İşte 25 Eylül Süper Lig 7. hafta puan tablosu ve fikstürü

Süper Lig'in 7. haftasında perde Altay Beşiktaş maçıyla açıldı. 24 Eylül Cuma günü oynanan karşılaşmada Altay Beşiktaş'ı mağlup etti. Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen İzmir temsilcisi puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş 2. sırada yer alırken onu 14 puanla en yakın rakibi Trabzonspor 3. sırada takip ediliyor.
SÜPER LİG 7. HAFTANIN MAÇLARI
25 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)
26 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
SÜPER LİG PUAN TABLOSU