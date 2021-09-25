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Süper Lig puan durumu 2021: Lider değişti! İşte 25 Eylül Süper Lig 7. hafta puan tablosu ve fikstürü

#Süper Lig#Beşiktaş#Altay
Süper Lig puan durumu 2021: Lider değişti İşte 25 Eylül Süper Lig 7. hafta puan tablosu ve fikstürü

Süper Lig puan durumunda lider, Altay Beşiktaş maçı sonrası değişti. Ligde haftanın açılış maçında Altay, Siyah Beyazlı ekibi 2-1 mağlup ederek 15 puanla zirveye yerleşti. Sakat oyuncuları bulunan Beşiktaş ise 14 puanla Süper Lig'de ikinci sıraya geriledi. Bu hafta ligde oynanacak Galatasaray-Göztepe, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları puan durumunu yeniden şekillendirecek. İşte, 25 Eylül 2021 Süper Lig 7. hafta puan tablosu ve haftanın maçları.

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Süper Lig'in 7. haftasında perde Altay Beşiktaş maçıyla açıldı. 24 Eylül Cuma günü oynanan karşılaşmada Altay Beşiktaş'ı mağlup etti. Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen İzmir temsilcisi puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş 2. sırada yer alırken onu 14 puanla en yakın rakibi Trabzonspor 3. sırada takip ediliyor.

SÜPER LİG 7. HAFTANIN MAÇLARI

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

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27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Süper Lig puan durumu 2021: Lider değişti İşte 25 Eylül Süper Lig 7. hafta puan tablosu ve fikstürü

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#Süper Lig#Beşiktaş#Altay