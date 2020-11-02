Süper Lig puan durumu! 2 Kasım Süper Lig 7. hafta puan tablosu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu tablosu 2020 2021 sezonu 7. hafta maçlarıyla değişti. Bu hafta Kasımpaşa'ya 4-3 kaybeden Trabzonspor ligde 19. sırada yer alırken, MKE Ankaragücü'nü 1-2 mağlup eden Galatasaray 3. sıraya yerleşti. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş da bu hafta Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle 10 puanla 8. sırada yer buldu. İşte, Süper Lig puan durumu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG ALINAN SONUÇLAR



