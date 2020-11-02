Süper Lig puan durumu! 2 Kasım Süper Lig 7. hafta puan tablosu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu, ligde 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şekillendi. 2 Kasım Pazartesi akşamı Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe 2-1 galibiyetle puan durumunda maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray ve Beşiktaş da bu hafta rakiplerini mağlup ederek haftanın kazananları arasında yer aldı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 2 Kasım Süper Lig puan durumu ve 7. hafta hafta maç sonuçları.
Süper Lig puan durumu tablosu 2020 2021 sezonu 7. hafta maçlarıyla değişti. Bu hafta Kasımpaşa'ya 4-3 kaybeden Trabzonspor ligde 19. sırada yer alırken, MKE Ankaragücü'nü 1-2 mağlup eden Galatasaray 3. sıraya yerleşti. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş da bu hafta Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle 10 puanla 8. sırada yer buldu. İşte, Süper Lig puan durumu.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG ALINAN SONUÇLAR
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