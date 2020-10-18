SÃ¼per Lig puan durumu 18 Ekim SÃ¼per Lig 5. hafta puan tablosu ve maÃ§ sonuÃ§larÄ±

SÃ¼per Lig puan durumu tablosu 2020 2021 sezonu 5. hafta maÃ§larÄ± devam ediyor. Sezona iyi baÅŸlangÄ±Ã§ yapamayan BaÅŸakÅŸehir, Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0 galibiyet elde etti, haftanÄ±n en Ã§ok golÃ¼ ise Ã‡aykur Rizespor'dan geldi. Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig puan durumu.

SÃœPER LÄ°G PUAN DURUMU





MAÃ‡ SONUÃ‡LARI

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