SÃ¼per Lig puan durumu 18 Ekim SÃ¼per Lig 5. hafta puan tablosu ve maÃ§ sonuÃ§larÄ±

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Süper Lig puan durumu! 18 Ekim Süper Lig 5. hafta puan tablosu ve maç sonuçlarÄ±
SÃ¼per Lig puan durumu, ligde 5. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla ÅŸekillendi. Pazar akÅŸamÄ± GÃ¶ztepe ile karÅŸÄ±laÅŸan FenebahÃ§e rakibini 3-2 maÄŸlup ederek sahadan avantajla ayrÄ±ldÄ±. SarÄ± lacivertliler, Alanyaspor'un Ã¶nÃ¼nde maÃ§ fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸuna oturdu. Ã‡aykur Rizespor ise kendi evindeki mÃ¼cadelede MKA AnkaragÃ¼cÃ¼nÃ¼ 5-2 yenerek puanÄ±nÄ± 5'e yÃ¼kseltti. Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, GenÃ§lerbirliÄŸi Denizlispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ise puan durumunu etkileyecek. Ä°ÅŸte, 18 Ekim SÃ¼per Lig puan durumu ve 5. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±.
SÃ¼per Lig puan durumu tablosu 2020 2021 sezonu 5. hafta maÃ§larÄ± devam ediyor. Sezona iyi baÅŸlangÄ±Ã§ yapamayan BaÅŸakÅŸehir, Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0 galibiyet elde etti, haftanÄ±n en Ã§ok golÃ¼ ise Ã‡aykur Rizespor'dan geldi. Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig puan durumu.
SÃœPER LÄ°G PUAN DURUMU
MAÃ‡ SONUÃ‡LARI
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