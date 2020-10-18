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GeriFutbol Süper Lig puan durumu! 18 Ekim Süper Lig 5. hafta puan tablosu ve maç sonuçlarÄ±
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Haber GiriÅŸ: 18.10.2020 - 22:40 | Son GÃ¼ncelleme:

Süper Lig puan durumu! 18 Ekim Süper Lig 5. hafta puan tablosu ve maç sonuçlarÄ±

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Süper Lig puan durumu! 18 Ekim Süper Lig 5. hafta puan tablosu ve maç sonuçlarÄ±
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SÃ¼per Lig puan durumu, ligde 5. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla ÅŸekillendi. Pazar akÅŸamÄ± GÃ¶ztepe ile karÅŸÄ±laÅŸan FenebahÃ§e rakibini 3-2 maÄŸlup ederek sahadan avantajla ayrÄ±ldÄ±. SarÄ± lacivertliler, Alanyaspor'un Ã¶nÃ¼nde maÃ§ fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸuna oturdu. Ã‡aykur Rizespor ise kendi evindeki mÃ¼cadelede MKA AnkaragÃ¼cÃ¼nÃ¼ 5-2 yenerek puanÄ±nÄ± 5'e yÃ¼kseltti. Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, GenÃ§lerbirliÄŸi Denizlispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ise puan durumunu etkileyecek. Ä°ÅŸte, 18 Ekim SÃ¼per Lig puan durumu ve 5. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±.

SÃ¼per Lig puan durumu tablosu 2020 2021 sezonu 5. hafta maÃ§larÄ± devam ediyor. Sezona iyi baÅŸlangÄ±Ã§ yapamayan BaÅŸakÅŸehir, Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0 galibiyet elde etti, haftanÄ±n en Ã§ok golÃ¼ ise Ã‡aykur Rizespor'dan geldi. Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig puan durumu.

SÃœPER LÄ°G PUAN DURUMU

SÃ¼per Lig puan durumu 18 Ekim SÃ¼per Lig 5. hafta puan tablosu ve maÃ§ sonuÃ§larÄ±

MAÃ‡ SONUÃ‡LARI

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SÃ¼per Lig puan durumu 18 Ekim SÃ¼per Lig 5. hafta puan tablosu ve maÃ§ sonuÃ§larÄ±

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