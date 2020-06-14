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Süper Lig puan durumu 14 Haziran 2020: Süper Lig 27. hafta puan tablosu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu Çaykur Rizespor Galatasaray maçının ardından yeniden şekillendi. Mart ayında ara verilen ligde bu hafta oynanan maçlarla puan kazançları ve kayıpları yaşandı. Fenerbahçe rakibi Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken, haftanın kazananı oldu. Galatasaray ve Beşiktaş ise rakiplerine yenilerek puan kaybetti. Göztepe'yi kendi evinde yenen Trabzonspor liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken Başakşehir zirveyi takip ediyor. İşte, 14 Haziran Süper Lig 27. hafta puan durumu ve haftanın maç sonuçları...
Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 Süper Lig sezonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde bu hafta Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Başakşehir zirveyi takip ederken Beşiktaş kendi evinden eli boş döndü. İşte, Süper Lig puan durumu tablosu...
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