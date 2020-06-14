Süper Lig puan durumu 14 Haziran 2020: Süper Lig 27. hafta puan tablosu ve maç sonuçları

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 Süper Lig sezonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde bu hafta Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Başakşehir zirveyi takip ederken Beşiktaş kendi evinden eli boş döndü. İşte, Süper Lig puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU





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