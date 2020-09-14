Süper Lig puan durumu! 1. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları (14 Eylül 2020)

Süper Lig 2020 2021 sezonu kapanış maçıyla beraber güncel puan durumu belli oldu. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini mağlup ederek 3 puan elde etti. Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray da kendi evinden 3-1 lik galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ise Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek lige sıkı bir başlangıç yaptı. Ligin ekibi sezona 3 puanla başlarken son şampiyon puansız kaldı.İşte, 14 Eylül 2020 Süper Lig puan durumu.

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

MAÇ SONUÇLARI