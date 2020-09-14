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Haber Giriş: 14.09.2020 - 23:19 | Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu! 1. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları (14 Eylül 2020)

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Süper Lig puan durumu! 1. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları (14 Eylül 2020)
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Süper Lig puan durumu, ligin ilk hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla son şeklini aldı. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 1. hafta kapanış maçında Hatayspor, geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. İlk haftanın kritik derbisi olan Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşmasında ise siyah beyazlı ekip zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray da yeni sezonun ilk haftasında avantaj sağladı. İşte, 1. hafta Süper Lig güncel puan tablosu ve maç sonuçları.

Süper Lig 2020 2021 sezonu kapanış maçıyla beraber güncel puan durumu belli oldu. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini mağlup ederek 3 puan elde etti. Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray da kendi evinden 3-1 lik galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ise Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek lige sıkı bir başlangıç yaptı. Ligin ekibi sezona 3 puanla başlarken son şampiyon puansız kaldı.İşte, 14 Eylül 2020 Süper Lig puan durumu.

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Süper Lig puan durumu 1. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları (14 Eylül 2020)

MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig puan durumu 1. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları (14 Eylül 2020)

 

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