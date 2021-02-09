MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor HaberleriSüper Lig ne zaman bitiyor? Son hafta maçları o tarihte bitecek
GeriSpor Süper Lig ne zaman bitiyor? Son hafta maçları o tarihte bitecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 09.02.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Süper Lig ne zaman bitiyor? Son hafta maçları o tarihte bitecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig ne zaman bitiyor? Son hafta maçları o tarihte bitecek
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı geçtiğimiz günlerde başladı. Toplam 21 takımın mücadele ettiği lige bu sezon ara verilmedi. Sezonun ikinci yarısında takımlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maça çıkamadığı takdirde hükmen mağlup ilan edilecek. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor?

Süper Lig'in ikinci yarısı için 16 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, maç kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. İşte, bu sezonun biteceği tarih...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde sezon 16 Mayıs'ta sona erecek.

Süper Lig ne zaman bitiyor Son hafta maçları o tarihte bitecek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle