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Süper Lig ne zaman bitiyor? Son hafta maçları o tarihte bitecek
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı geçtiğimiz günlerde başladı. Toplam 21 takımın mücadele ettiği lige bu sezon ara verilmedi. Sezonun ikinci yarısında takımlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maça çıkamadığı takdirde hükmen mağlup ilan edilecek. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor?
Süper Lig'in ikinci yarısı için 16 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, maç kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. İşte, bu sezonun biteceği tarih...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde sezon 16 Mayıs'ta sona erecek.
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