MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig ne zaman bitiyor? İşte TFF'nin verdiği tarih
GeriSpor Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte TFF'nin verdiği tarih
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 04.04.2021 - 22:37 | Son Güncelleme:

Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte TFF'nin verdiği tarih

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte TFF'nin verdiği tarih

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı devam ediyor. 32. haftanın geride kaldığı ligde, lige bu sezon ara verilmedi. Toplam 21 takımın mücadele ettiği, sezonun ikinci yarısında takımlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maça çıkamadığı takdirde hükmen mağlup ilan ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor?

Türkiye'nin 14 ilinden 21 takım, 248 gün sürecek toplam 420 maçlık periyotta maçlarına devam ediyor. Süper Lig, geçen sezon küme düşmenin kaldırılması ve Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük'ün yükselmesiyle yeni sezonda 21 takımla oynanıyor. İşte, ligin biteceği tarih...

Türkiye Futbol Federasyonun'dan yapılan açıklamaya göre, ligde sezon 16 Mayıs'ta sona erecek.

12 İLDEN 21 TAKIM

Süper Lig'in 63. sezonunda 14 ilden, 21 takım mücadele ediyor.

Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir) yer alıyor.

Ligde Ankara'dan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Erzurum'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den Hes Kablo Kayserispor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Konya'dan İttifak Holding Konyaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Rize'den Çaykur Rizespor, Denizli'den Yukatel Denizlispor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi