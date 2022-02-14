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Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2021-2022 sezonu bitiş tarihi

#Süper Lig#Puan Durumu
Süper Lig ne zaman bitiyor İşte 2021-2022 sezonu bitiş tarihi

Süper Lig'de geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona ermişti. Şimdi ise ligde ikinci devre tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok futbolsever ise son hafta maçlarının ne zaman oynanacağını sorguluyor. Peki, Süper Lig'de bu sezon ne zaman bitiyor?

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Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanan 20. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezon ise 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.

25. HAFTA PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Lig lideri Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen lider Trabzonspor, bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasında puan farkını 12'ye çıkardı.

Süper Lig ne zaman bitiyor İşte 2021-2022 sezonu bitiş tarihi

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