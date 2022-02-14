Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2021-2022 sezonu bitiş tarihi

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Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanan 20. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezon ise 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.

25. HAFTA PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Lig lideri Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen lider Trabzonspor, bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasında puan farkını 12'ye çıkardı.