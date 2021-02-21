Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2020-2021 sezonunun bitiş tarihi
Süper Lig'in ikinci yarısının bitişi için geri sayım başladı. Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de bir süre sonra ikinci devre de tamamlanacak. Maçlar devam ederken, taraftar da TFF'nin açıkladığı bitiş tarihini araştırıyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı geçtiğimiz günlerde başladı. Toplam 21 takımın mücadele ettiği lige bu sezon ara verilmedi. Sezonun ikinci yarısında takımlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maça çıkamadığı takdirde hükmen mağlup ilan edilecek. İşte, tarih bilgisi...
Süper Lig'in ikinci yarısı için 16 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, maç kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde sezon 16 Mayıs'ta sona erecek.